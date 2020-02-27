ملحمة الإتحاد الإسلامي الوهراني  كتاب جديد حول عميد أندية وهران

بعد عمله السابق”ملحمة كرة القدم الجزائرية ” الذي نشر في عام 2010،بالإضافة إلى مجلدين عن كرة القدم الوهرانية (ملحمة الباهية1والباهية2).

شرع لحسن بلاحوسين في كتابه تاريخ نوادي وهران،أول أعماله في هذا المجال كرسه لعميد الأندية الوهرانية ،الإتحاد الرياضي الإسلامي للمدينة.

“كانت ذات مرة الملحمة الإتحادية “كتاب عالج بلاحوسين خلاله تاريخ النادي العريق بين1926.2020 ،

يعتبر هذا العمل لوحة تاريخية لهذا النادي العريق.بمناسبة عيد ميلاده الرابع والتسعين المصادف للأحد المقبل.

أكدمؤلف الكتاب أن هذا العمل “تطلب سنوات من البحث لضمان صحة الأحداث التي ميزة المرحلة التاريخية لهذا النادي .

يعد هذا الكتاب وسيلة لإعادة الإعتبار لنادي الإتحاد الإسلامي لمدينة وهران، الذي “طاله النسيان”.

وإعتبر لحسن النادي الوهراني بأنه ولد في “الطحطاحة” بقلب المدينة وكان أول مكافح ضد الإستعمار من خلال كرة القدم.

كما وعد ذات المتحدث بأن يبدأ في كتابه “ملاحم” أخرى للأندية الوهرانية الثورية الأخرى .