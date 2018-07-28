“ملحمة الكناري”.. فيلم وثائقي يخلّد تاريخ شبيبة القبائل

سيقوم المنتج الجزائري، عبد الرزاق العربي شريف، بعرض فيلمه الوثائقي الجديد “ملحمة الكناري”، المخلّد لتاريخ نادي شبيبة القبائل.

ويعود هذا الفيلم الذي سيتم عرضه بمدينة تيزي وزو، لسرد تاريخ شبيبة القبائل من الفترة 1946 إلى 1966، وكل ما حققته الشبيبة في هذه الحقبة.

ويتضمن هذا الفيلم الوثائقي شهادات لأبرز الأسماء التي ساهمت في تكوين هذا النادي، وصناعة أمجاده، على غرار علي بن سلامة، وموح لوناس ماديو وغيرهم.

وكشف منتج العربي شريف، لـ(و.أ.ج): “أردت أن أبرز أن هناك فرق كبيرة تعيش فترة ركود لتسترجع مكانتها، وهو الشأن بالنسبة للشبيبة التي تمثل منطقة كاملة بكل قيمها وهويتها”.

وأضاف: “هو فيلم يبرز لمن لم يعايش هذه الفترة بأن الشبيبة، كانت نادي كبير، وأن مستوى كرة القدم الجزائرية كان عاليا”.