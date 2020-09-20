ملخص تصريحات رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري بالصحافة الوطنية

هذا ملخص تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري بالصحافة الوطنية :

حول الدبلوماسية:

• نشهد اليوم هرولة نحو التطبيع، وبالنسبة لنا لن نشارك ولن نبارك.

• لن نتخلى أبدا عن فلسطين مهما كانت الظروف.

• قضية فلسطين قضية مقدسة بالنسبة للجزائر شعبا وسلطة .

• مفتاح الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف

• إذا لم يشركوننا في الحل بليبيا سنتحمل مسؤولياتنا أمام الشعب الليبي الشقيق.

• لا حل في شمال مالي خارج اتفاق الجزائر.

• الـ CDAO لم يستشروننا ونحن بدورنا لم ولن نستشيرهم في الملف المالي.

• ليس لدينا مشكل مع المغرب، وإذا كان العكس فليتفضلوا لطرحه

• القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وقد أقر الملك الحسن الثاني رحمه الله بذلك في 1989 بمنطقة باب العسة بقبوله الحل الأممي بحضور الملك فهد السعودي.

• من يستهدفوننا من لوبيات فرنسا فليعلموا بأننا لن نتراجع شبرا واحدا عن سيادتنا

• لابد من الاعتراف ببعض الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في حق الجزائر والجزائريين

حول الدستور:

• إدماج الشباب وحرية المجتمع المدني كشريك لأول مرة، هي من بين أهم الخطوات في الدستور

• ستُصبح الحياة العامة أكثر أخلقة الحياة في الدولة بعد الدستور الجديد

• الجمعيات لم تكن معصومة من الخطأ ولكن عدوى الفساد لم تصب الجميع

• هناك جمعيات أدّت أدوارا سدّت ثغرات تسيير الدولة

• بعد التصويت على الدستور سيعود للجزائر المعنى الحقيقي لجزائر ديمقراطية شعبية

• قضية الهوية في الدستور لا تُناقش فهي محسومة منذ ميثاق 1976

• النقاش الدائر حول الهوية يدخل ضمن منطق خالف تعرف وإلا لماذا الآن؟

• لا مساس بالثوابت والإسلام سيبقى دين الدولة في الدستور حتى لو طالبوا بعكس ذلك

حول الحريات :

• لا توجد دولة من حجم الجزائر تتعرض سلطتها للانتقاد و بها 180 يومية وطنية تشغل ما يقارب 8500 صحفي وتطبع بورق تدعمه الدولة وفي مطابع الدولة ، وتستفيد من الإشهار العمومي مع تراكم ديون الطبع

• كان باستطاعتنا توقيف طبع الجرائد بمبرر تجاري لكننا لم نفعل حتى لا نُتهم بعرقلة حرية التعبير.

• قضية الصحفي الذي يدافع عنه البعض لا علاقة لها بالعمل الصحفي

• نعم..هناك تضييق، لكن على الشتم وليس على حرية التعبير وما يجري ما هو إلا العودة لتطبيق القانون.

• لا يوجد في الجزائر سجين بسبب مقال صحفي

• لن يُرى على صفحات الجرائد الأجنبية مقالات عن صفقات السلاح إلا عندما تسمح سلطات تلك البلدان بذلك لأهداف استراتيجية.

حول تكنولوجيات الاتصال :

• الجزائر تقهقرت في خدمات الانترنت وهذا لا يشرفنا

• سيتم تعزيز تدفق الانترنت بشكل محسوس في الجزائر قبل نهاية السنة.

• سنجهز مراكز الامتحانات العام المقبل بتكنولوجيات متطورة جدا للرقابة ولن يشعر المواطن بأي انقطاع مستقبلا.

حول الشأن السياسي

• بعض الرسائل المجهولة تستهدف إطارات يرتكبون أخطاء عن نقص تجربة وليس بسوء نية

• أنا متمسك بالتحقيقات والتحريات إلى غاية تغيير حقيقي مع الدستور ومؤسسات منتخبة جديدة

• لن يزعجني أن تقوم المفتشية العامة للمالية بتدقيق محاسباتي حول ميزانية ومصاريف الرئاسة

• لن ننزع صفة الوطنية عن العلمانيين وإنما لكل واحد اتجاهه السياسي

• لست من أنصار فتح كل الجبهات الاجتماعية بل التغيير التدريجي وبالأولويات.

• تلفزيون للذاكرة في الفاتح من نوفمبر سيبث القديم والجديد

• موقفنا من الرسائل المجهولة كان دعما للإطارات النزيهة ولرفع الترهيب عنهم ومعرفة المكافحين الحقيقيين للفساد.

حول الاقتصاد:

• رستم فاضلي هو محافظ البنك المركزي الجديد

• جلب رأس المال إلى الجزائر يتطلب استقرار سياسي وقانوني ومالي، ونحن على طريق تحقيق ذلك.

• لن يقل عمر أي قرار اقتصادي مستقبلا عن 10 سنوات للتأسيس لاقتصاد قوي.

• سيشعر المواطن بعد الدستور أن التنمية لأجله والبلد بلده وليس بلد الرئيس أو المسؤول

• عم الفساد والمال الفاسد إلى درجة أصبح المواطن ضحية الرشوة حتى في البلديات النائية

• باب التوبة من ممارسات الفساد مفتوح ومن لم يتُب سيأخذ القانون مجراه

• سنفتح ورشات اقتصادية بعد تعديل الدستور يشارك فيها الجميع

• سنراجع دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع بالنسبة للأغنياء وسنثبتها للفقراء عبر تقنيات إدارية جديدة.

حول الشأن الصحي:

• سنواصل على نفس المنوال المتبع في محاصرة وباء كورونا

• كنّا السابقين في كثير من إجراءات الوقاية وما وصلنا إليه من نتائج ليس وليد الصدفة

• أتمنى أن تنخفض الإصابات أكثر مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور أو على الأقل يكون اللقاح قد وصل إلى الجزائر

• العودة للحجر الصحي خطير جدا على نفسية المواطنين

• انتقدونا بشدة عند رفع الحجر لكن الوقت أنصف طريقة تسييرنا لأزمة كوفيد

• ممكن أن يكون تاريخ الدخول المدرسي مختلفا من ولاية لأخرى، لكن بقرار من اللجنة العلمية

• سنمنح الاستقلالية للجامعات في برمجة الدخول الجامعي حسب التطور الوبائي الولائي وامكانياتها في التنظيم.

• ما اتخذناه من إجراءات لاحتواء أزمة كوفيد لم يكن بنزعة عقابية بل في إطار التسيير.

• 165 مليار دينار تكلفة تعويضات النقل والإيواء والأدوية في أزمة كوفيد.

• أجلت الجزائر قرابة 33 ألف رعية جزائري من 44 دولة عبر العالم الذي شهد كيف دلّلت الدولة أبناءها.