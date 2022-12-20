ملخص 2022 فايبر في الجزائر: التطورات التي ميّزت السنة

أثبت المستخدمون والعلامات التجارية الجزائرية أن تطبيقات الدردشة يمكن أن تتجاوز المراسلة. بعد تسجيل 638 مليون مكالمة تم إجراؤها. وأكثر من 5 ملايين لقطة في الفلاتر بالإضافة إلى 225 مليون ملصق مشترك. وزيادة بنسبة 100% في حسابات الأعمال الجديدة المفتوحة.

تشارك RakutenViber، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات الصوتية وخدمات المراسلة الفورية. أهم الاتجاهات التي حدّدت كيفية استعمال المستخدمين والعلامات التجارية الجزائرية. للتطبيق في عام 2022، حيث حقّق تطبيق الاتصالات، المملوك لشركة Rakuten اليابانية العملاقة للتجارة الإلكترونية. أكثر من مليار تنزيل على Android في جميع أنحاء العالم.

ابق على اتصال مع المزيد من الدردشة والمكالمات

كشف أحدث تقرير لـ Viber عن تسجيل نمو كبير في المكالمات والرسائل خلال العام الماضي في الجزائر. حيث أظهر التقرير أن الجزائريين أجروا 638 مليون مكالمة. وقضوا 75 مليون ساعة في التحدث مع إرسال أكثر من 11 مليار رسالة.

أطلق العنان للإبداع باستخدام الفلاتر والملصقات

أكّد تقرير Viber أن الملصقات والفلاتر قد ساهمت في تنشيط الدردشة في الجزائر عام 2022. مع أكثر من 5 مليون فلتر مستعمل و 225 مليون ملصق مشترك.

وتسمح ملصقات Viber والفلاتر التفاعلية للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي أثناء الدردشة.

واعتمدت Viber الفلاتر في نظامها الأساسي منذ أكثر من عام وتم استخدامها منذ ذلك الوقت. من قبل مئات الملايين من المستخدمين عبر جميع أنحاء العالم. منذ ذلك الحين تم استخدامها ما يقرب من 1 مليار مرة. نجم كرة القدم الجزائري رياض محرز بدوره، أنشأ ملصقات. وفلاتر خاصة به على التطبيق لتعزيز صورته وتقريبه من 3.4 مليون معجب على قناته الرسمية Viber.

وإدراكًا للتطور المتزايد للواقع المعزز والمحتوى المرئي، يسمح Viber أيضًا للعلامات التجارية والمؤسسات. بإنشاء فلاتر وملصقات خاصة بهم على التطبيق لتعزيز صورتهم وتحسين سمعة الشركة.

تطوّر التفاعلات بين العلامة التجارية والمستخدم

71٪ من المستهلكين يرغبون في تسهيل التواصل مع الشركة. من خلال رؤية هذا التحول في توقعات المستهلكين، تتجه المزيد من العلامات التجارية العالمية والجزائرية. على وجه الخصوص إلى Viber للبقاء على اتصال مع الجماهير. وخلق تفاعلات تتميّز بالشفافية بين المستخدم والعلامة التجارية. مع محاولة الوصول إلى المستخدمين في كل مرحلة من مراحل نشاطهم مع الزبائن.

بالإضافة إلى الفلاتر والملصقات، تستفيد الشركات من الإعلانات لزيادة ظهورها وجذب مستخدمين جدد.

في عام 2022، وصل متوسط عدد مرات ظهور الإعلان الشهرية على Viber إلى 6 مليارات ظهور على مستوى العالم. مع ما يقارب 120مليون مرة ظهور للإعلان شهريًا في الجزائر.

وفي الوقت نفسه، زاد متوسط حجم الإعلانات التي تمت مشاهدتها في الوطن بنسبة 15٪ هذا العام.

وتشمل بعض القطاعات الإعلانية الأفضل أداءً على Viber على مستوى العالم هذا العام: السفر والفندقة التي نمت بنسبة 75٪. العقارات بنسبة 65٪ ، التوظيف والتعليم بنسبة 34٪ ، الأطعمة والمشروبات 23٪ ، الأزياء 22٪..

كما شهد التطبيق نموًا بنسبة 500٪ في عدد المعلنين المباشرين الذين يرغبون في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم على فايبر في الجزائر.

تُظهر العلامات التجارية اهتمامًا أكبر بحلول رسائل الأعمال من Viber. كأداة للمساعدة في التواصل مع المستهلكين في تطبيق المراسلة المفضل لديهم.

وتم إرسال واستلام أكثر من 500 مليون رسالة في روبوتات الدردشة في الجزائر. مما يكشف عن شعبية هذه الوسيلة الآلية للدعم 24/ 24 سا.

أما بالنسبة للرسائل التجارية في 2022 بالجزائر سجلت فايبر:

-زيادة بنسبة 100٪ في عدد حسابات البريد الإلكتروني للشركات الجديدة التي تم إنشاؤها مقارنة بعدد الوافدين الجدد في عام 2021.

-زيادة إجمالية بنسبة 286٪ في الرسائل التجارية التي تم تسليمها. من بين جميع أنواع الرسائل: الرسائل الترويجية (العروض الخاصة والخصومات). المعاملات (تأكيدات الطلب وتتبّع التسليم وتذكيرات المواعيد)، رسائل المحادثة (مساعدة الوكيل المباشر) – التي استخدمتها العلامات التجارية. كما ارتفعت رسائل المعاملات بنسبة 360٪.

وصرحت كريستينا كونستانداش، مديرة قسم الإيرادات في RakutenViber : “ستكون تحديثاتنا الجديدة والمستقبلية. علامة فارقة للتطبيق وستضع الأساس. لميزات أخرى يخطط Viber لتقديمها كجزء من إستراتيجية التطبيق الفائقة. لزيادة قيمة التطبيق للمستخدمين وتوسيع الطرق التي يمكن للعلامات التجارية من خلالها الاتصال مع جماهيرهم. مما يوفر قيمة أكبر للمستخدمين والعلامات التجارية بشكل أكثر فاعلية”. ” أثبتت الارقام المقدمة مرة أخرى أننا نطوّر تطبيقنا في الاتجاه الصحيح. حيث يعتمد المستخدمون والعلامات التجارية على Viber بشكل متزايد في التواصل وفي روتينهم اليومي “.

نبذة عن RakutenViber

RakutenViber يربط بين الناس. لا يهم من هم أو من أين أتوا.

تتمتع قاعدة المستخدمين العالمية بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والمراسلة الجماعية. والتحديثات والمحادثات مع العلامات التجارية والمشاهير المفضلين لديهم.

يضمن Viber لمستخدميه بيئة آمنة وحرة لمشاركة مشاعرهم. RakutenViber جزء من Rakuten Group Inc. الشركة الرائدة عالميًا في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. إنه الشريك الرسمي للمراسلة الفورية والاتصال لفريق Golden State Warriors التابع لـ NBA.

بالنسبة للشركات تقدم فايبر حلول المراسلة (روبوتات الدردشة ورسائل الأعمال) والإعلانات الصورية والملصقات والفلاتر للعلامات التجارية. وحلول إتصالات الأعمال القادمة. تساعد كل هذه الأدوات الشركات في الوصول إلى عملائها في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.

تتم حماية جميع الدردشات الخاصة والجماعية والمكالمات الخاصة على فايبر من خلال التشفير المدمج من طرف إلى طرف.

كما أن رسائل فايبر للشركات تحتوي على تشفير أثناء النقل. بحيث يمكن للمستخدمين والعلامات التجارية التأكد من أن محادثاتهم آمنة دائمًا.