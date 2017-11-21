ملصقات “الداربي لنا ” تنافس صور مترشحي الإنتخابات

لجأ أنصار إتحاد العاصمة إلى طريقة جديدة، لاستفزاز “الشناوة”، ونافسوا أيضا المترشحين للإنتخابات المحلية بالملصقات الحائطية.

وهذا بعدما شهدت أحياء العاصمة في الساعات الأخيرة ملصقات جديدة، لصور المترشحين للإنتخابات المحلية المزمع إجرائها هذا الخميس.

وفي المقابل إستفز “أولاد البهجة” أنصار العميد بملصقات حائطية عبر كل شوارع العاصمة، كتب عليها ” الداربي لنا” .

ويواجه العميد نظيره إتحاد العاصمة يوم 28 نوفمبر بملعب 5 جويلية في إطار المباراة المتأخرة عن الجولة السادسة من البطولة.

وبالرغم من العلاقة الأخوية التي تجمع أنصار المولودية والإتحاد، إلا أن مباراة الداربي تشهد حساسية كبيرة بين الطرفين.

وتعتبر طريقة الملصقات الحائطية أحد الوسائل الإستفزازية التي يستعملها ألتراس الأندية الأوروبية، في انتظار الرد من أنصار المولودية.