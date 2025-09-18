ملعبا ميلود هدفي وحسين آيت أحمد لاحتضان مواجهتي “الخُضر” أمام الصومال وأوغندا

تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسلة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخص تحديد مكان وتوقيت آخر مباراتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026.

الجولة التاسعة ستجمع “الخُضر” بمنتخب الصومال يوم الخميس 9 أكتوبر، على أرضية ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران. بداية من الساعة 17:00.

أما الجولة العاشرة والأخيرة سيستقبل فيها أشبال الناخب الوطني، بيتكوفيتش، منتخب أوغندا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر. بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، في التوقيت نفسه 17:00.

المباراتان تحملان طابعًا حاسمًا، إذ يسعى المنتخب الجزائري إلى تأكيد تفوقه في المجموعة وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026. خاصة وأنهما ستلعبان داخل الديار وأمام جماهير غفيرة.