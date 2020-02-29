ملعب أورلندو بجوهانسبورغ مرشح لإحتضان مباراة الخضر أمام زيمبابوي

من المتوقع أن يحتضن ملعب أورلندو بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) مباراة لجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بين منتخب زيمبابوي والمنتخب الجزائري.

وأوردت وسائل إعلام “زيمبابوي” يوم أمس الجمعة تصريحا لمسؤول بإتحادية زيمبابوي “كسولاتي جوبيسلا قائلا:

قد تجرى مباراة، زمبابوي-الجزائر لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة (8) لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم بملعب أورلندو، بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا)، حسب ما أوردته يوم الجمعة الصحافة المحلية نقلا عن مسؤول بالاتحادية.

“لقد شرعنا في اجراءات الحصول على ملعب، وقد راسلنا اتحادية جنوب إفريقيا لهذا الغرض”.

و تبحث اتحادية زمبابوي لكرة القدم فعلا عن ملعب بالبلدان المجاورة، وحسب بعض المصادر تكون قد اختارت ملعب أورلندو لاحتضان المباراة أمام الجزائر.