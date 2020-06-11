ملعب التشاكر بالبليدة يطرح تذاكر إلكترونية للبيع الموسم القادم

الرياضة
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ملعب التشاكر بالبليدة يطرح تذاكر إلكترونية للبيع الموسم القادم
بقلم يونس رزيق

أكد المدير العام لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، مصطفى ناصري، أنه سيتم طلق تذاكر إلكترونية للبيع بداية من الموسم المقبل.

وتحدث مدير ملعب مصطفى تشاكر ، مصطفى ناصري، لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس عن بيع التذاكر الإلكترونية قائلا:

“سيتم إختيار شركة من أصل ثلاث شركات تقدموا بعروض من أجل تنظيم هذه العملية التي ستضع حدا للطوابير الطويلة للأنصار أمام أكشاك الملعب خلال مباريات المنتخب الوطني”.

وأَضاف: ” التذاكر الإلكترونية ستكون حلا مناسبا للأنصار القادمين من خارج الولاية، كما ستضع حدا للمضاربين في الأسعار”.


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