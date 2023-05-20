قناة النهار ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل بقلم النهار أونلاين نشر في 20 ماي 2023 - 23:53 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/O0JpV اقرأ أيضا طالع هابط: النوي .. بلادنا من الدول الرائدة في حرية الصحافة ومصلحة البلاد فوق كل إعتبار قناة النهار 04 ماي فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة قناة النهار 18 ماي بن شيخة : ما عندناش من واش نخافو قناة النهار 07 ماي تبسة: أمطار غزيرة بعد سنة من الجفاف المستمر قناة النهار 20 ماي "ارزقي رمان :" أولياء اللاعبين سبب إنهيار الكرة الجزائرية قناة النهار 04 ماي المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية قناة النهار 11 ماي وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية قناة النهار 01 ماي وزير التربية : 20 مترشحا في القسم و 3 حراس في إمتحانات البكالوريا قناة النهار 20 ماي