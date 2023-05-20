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قناة النهار

ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل

بقلم النهار أونلاين
ملعب الدويرة بسعة 40 ألف متفرج.. وبمعايير دولية مضادة للزلازل
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