ملعب بومزراق يحتضن مواجهة ترجي مستغانم أمام اتحاد العاصمة

أصدرت رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله عن نقل مباراة الجولة 12 من الرابطة المحترفة، بين ترجي مستغانم واتحاد العاصمة، إلى ملعب بومزراق بمدينة الشلف.

بدلًا من إجرائها في ملعب محمد بن سعيد بمستغانم.

وجاء في البيان أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل استثنائي، بعد تلقي الرابطة مراسلة من إدارة ترجي مستغانم تفيد بانطلاق أشغال صيانة على مستوى أرضية ملعب محمد بن سعيد، ما يجعل إقامة اللقاء هناك غير ممكنة في التاريخ المحدد.

وأوضح البيان أن المواجهة ستُجرى في موعدها الأصلي يوم الاثنين 17 نوفمبر ، على أن تنطلق عند الساعة الرابعة (16:00) بملعب بومزراق في الشلف.