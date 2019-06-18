ملعب “تدريبات” الخضر جاهز 100%

أكد موفد تلفزيون “النهار” إلى مصر، كمال مهوي، أنّ ملعب تدريبات الخضر “بيترو سبورت” جاهز بنسبة 100%.
وفي تدخل مباشر مع تلفزيون “النهار”، صرح “شازلي” مدير النشاطات الرياضية بملعب “بيترو سبورت” قائلا: “الملعب في حالة جيدة جدا، الكابتن جمال بلماضي زار الملعب شهر أفريل الماضي وقدمت له وعدا أن أرضية الميدان ستكون 10/10”.
وأضاف: “الملعب المخصص لتدريبات الخضر وفقط، وطلبنا من مدير الملعب أن يجهز كل شيء للمنتخب الجزائري”.
يذكر أن الحصة التدريبية للخضر ستكون يوم غد في نفس توقيت المباراة الأولى أمام “كينيا”.
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