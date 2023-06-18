ملعب تيزي وزو الجديد يحتضن أول مباراة رسمية

سيحتضن ملعب “تيزي وزو” الجديد، اليوم الأحد، بداية من الساعة الـ 19:00، أول مباراة رسمية، حسبما أعلنته إدارة شبيبة القبائل.

وكشفت إدارة الكناري، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” بأن مباراة الرديف، المقررة اليوم الأحد أمام الضيف اتحاد بسكرة، ضمن الجولة الـ 27 لبطولة الرديف، ستجري بالملعب الجديد.

وستكون مباراة رديف الكناري ونظيره من بسكرة، تجريبية للملعب للجديد، في انتظار تسليمه نهاية شهر أوت المقبل، رسميا إلى شبيبة القبائل.