ملعب “حسين آيت احمد” يتزين بالراية الوطنية

تزينت مدرجات ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، بالرايات الوطنية، قبل ساعات فقط من مواجهة “الخضر” ومنتخب ليبيريا.

وستكون المواجهة المندرجة، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، تاريخية، لاسيما وأنها الأولى للمنتخب الوطني بمدينة تيزي وزو، منذ الاستقلال.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها على “فيسبوك”. جزءا من مدرجات ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، وعليها أعلام الجزائر، وأرفقتها بعبارة: “ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو يتزين بالعلم الوطني، تحضيرا لمباراة الخضر اليوم”.

للإشارة، فإن مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، شكلية، على اعتبار أن “الخضر” ضمنوا تأهلهم إلى “كان”2025 في الصدارة. بعد جمعهم 13 نقطة من 5 جولات. بينما أقصي المنافس مسبقا من سباق التأهل.