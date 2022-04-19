ملعب مكتظ.. حشود كبيرة تحضر مسابقة القرآن الدولية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور ومقاطع فيديو عن مسابقة قراءة القرآن الدولية، التي تقام في تنزانيا تشجيعا على حفظ كتاب الله.

كما أظهرت مقاطع الفيديو، حشودا غفيرة بملعب “بنجامين الوطني” في مدينة دار السلام. والتي حضرت المسابقة المقامة في دولة تنزانيا.

ولقي هذا الحضور الهائل إعجابا ومشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تداول النشطاء صورا وفيديوهات من المسابقة معربين عن إنبهارهم بهذا المشهد الرائع.

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