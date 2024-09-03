ملعب “ميلود هدفي” جاهز لاحتضان مواجهة الخضر و غينيا الاستوائية

توجد أرضية ملعب “ميلود هدفي” بوهران، في أبهى حلة، وجاهزة لاحتضان مواجهة المنتخب الوطني ونظيره من غينيا الاستوائية.

في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي سيحتضنها الملعب يوم الخميس بداية من الساعة الثامنة مساء.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر منصة “فيسبوك”، مقطع فيديو يوضح الحالة الجيدة لأرضية الملعب. ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل فرق الصيانة والعناية بالعشب، على مستوى هذا الصرح الرياضي.

وذلك، من خلال المراقبة الدورية لجودة العشب، وتحسين نظام الري بالملعب، حيث يولي المسؤولون القائمون على الملعب اهتماما كبيرا بجودة أرضية الملعب، لضمان تقديم عناصر المنتخب الوطني مباراة في المستوى وتحقيق أول انتصار في إطار تصفيات (كان 2025).