ملعب وهران الجديد.. هذه هي تكلفة العشب الطبيعي

تحدث فريد بوساعد، مسؤول الشركة المكلفة بإنجاز العشب الطبيعي بملعب وهران، عن نوعية هذا العشب، وخصائصه، بالإضافة لتكلفته المالية.

وصرح فريد بوساعد، لوكالة الأنباء الجزائرية: “استعملنا عشب “الهيبريد”، وهو المزج بين العشب الطبيعي، والعشب الاصطناعي”.

وأضاف: “تكلفة هذا النوع من العشب، على مستوى الملاعب الأوروبية تصل إلى نحو 1.4 مليون أورو، والكلفة الإجمالية لعشب أرضية الملعب الجديد لوهران، تقدر بنحو 17 مليار سنتيم”.

وتابع فريد بوساعد: “عشب “الهيبريد” يجمع بين فوائد العشب الطبيعي، ومتانة العشب الإصطناعي، فضلا على أنه يتميز بسهولة إصلاح الأضرار باستبدال القطع”.

يذكر أن الملعب الجديد لوهران، والذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، اكتسى حلة خضراء، بعد أسابيع قليلة من زرع العشب الطبيعي بأرضية الملعب.