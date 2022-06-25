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قناة النهار

ملعب وهران ممتلئ على آخره وسط أجواء رائعة تصنعها الجماهير الجزائرية قبل حفل الإفتتاح

بقلم النهار أونلاين
ملعب وهران ممتلئ على آخره وسط أجواء رائعة تصنعها الجماهير الجزائرية قبل حفل الإفتتاح
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