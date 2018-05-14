ملعب “20 أوت” يخضع لمعاينة لجنة تأهيل الملاعب

كلف ديريكتوار الرابطة المحترفة، لجنة تأهيل الملاعب، بزيارة ملعب “20 أوت”، قصد الوقوف على حالة هذا الأخير، قبل الجولة الأخيرة من المحترف الأول.

ونشر ديريكتوار الرابطة، بيانا عبر الموقع الرسمي للرابطة، كشف من خلاله، أن لجنة تأهيل الملاعب ستزور ملعب “20 أوت” اليوم الإثنين.

وجاءت هذه الخطوة، بعد الإحترازات التي تم رفعها للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، حول وضعية أرضية ملعب “20 أوت”.

وطبقا للتقرير الذي ستخرج به اللجنة، ستحدد الرابطة إمكانية احتضان الملعب للمباراة الأخيرة من الموسم الجاري، والتي ستجمع شباب بلوزداد بدفاع تاجنانت.