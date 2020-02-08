ملعب 5 جويلية مرشح لإحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا!

يتواجد رئيس الإتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، في ورطة حقيقية بسبب الملعب الذي سيحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وكان أحمد أحمد قد وعد رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع لتنظيم المباراة النهائية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، إلا أن تأهل أندية الوداد البيضاوي والرجاء المغربيين أدى لتعالي أصوات الإحتجاج من طرف الإتحاد التونسي والمصري بسبب مكان إجراء النهائي.

وأكدت تقارير إعلامية مغربية، أن رئيس الكاف أحمد أحمد قد يلجأ إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ليكون مسرحا محايدا لمباراة النهائي، بما أن المربع الأخير من المنافسة القارية شهد غياب الأندية الجزائرية بخروج إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل من دور المجموعات.