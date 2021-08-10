ملعب 5 جويلية يتزين بألوان فريقي نجم مقرة وشبيبة القبائل

تزين ملعب 5 جويلية الأولمبي بألوان فريقي نجم مقرة وشبيبة القبائل تحسبا لمباراة نهائي كاس الرابطة التي ستجمع الفريقين بداية من الساعة السابعة مساء.

فبعد إلغاء منافسة كأس الجزائر بسبب البرمجة المكثفة الناجمة عن فيروس كورونا, ستكون انظار عشاق “الساحرة المستديرة” مشدودة نحو المركب الاولمبي لمتابعة هذا النهائي غير المسبوق بين فريقين يطمحان الى انقاذ موسمهما بلقب.

و إذا كانت شبيبة القبائل تحتل الصف الخامس في ترتيب الرابطة الاولى مع مباراة ناقصة, فإن نجم مقرة لم يضمن بقاءه بعد, كونه يتواجد في المرتبة ال12 بمجموع 40 نقطة, وما يزال مهددا بالنزول.