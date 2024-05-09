ملعب 5 جويلية يحتضن “داربي” الجزائر

كشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن احتضان ملعب 5 جويلية الأولمبي، قمة الجولة 26 من الرابطة المحترفة و”داربي الجزائر” بين مولودية الجزائر و إتحاد العاصمة.

وأوضح بيان الرابطة عبر موقعها الرسمي، أن المواجهة ستجرى يوم الجمعة المقبل 17 ماي الجاري، بداية من الساعة السادسة مساء.

وللإشارة، سيعود ملعب 5 جويلية الأولمبي، الى الخدمة، بداية من يوم غدا الجمعة، بمناسبة مواجهة إتحاد العاصمة و مولودية البيض، في اطار الجولة 25 من فعاليات الرابطة المحترفة، بعد أن تم غلق الملعب بتاريخ 29 أفريل الماضي لمدة 15 يوما.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور