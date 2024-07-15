ملفات الماء والجالية.. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للوزراء

يترأس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتناول ملفّ الحصاد والدّرس للموسم الحالي، ومتابعة إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والمخطط الوطني للبذور الزيتية، وعروضا أخرى. منها متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتدعيم التزويد بالماء الصالح للشرب. بالإضافة إلى الوقوف على ظروف استقبال الجالية الوطنية بالخارج، على مستوى مختلف المراكز الحدودية، خلال موسم الاصطياف.