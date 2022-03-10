قناة النهار ملفات ثقيلة تحاصر وزارة الفلاحة أمام صمت الرجل الأول بالقطاع بقلم النهار أونلاين نشر في 10 مارس 2022 - 22:04 شارك غرِّد أرسل 162 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/SACXR اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: طموحنا هو الإستمرار في تطوير مواردنا الهائلة من الغاز الطبيعي قناة النهار 22 فيفري شـــــاهد.. الأمريكي خالد يأخذ مكان الصحفية ويبدع في التقديم بالعربية قناة النهار 04 مارس فيديو: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقطر في زيارة دولة قناة النهار 20 فيفري الوزير الاول: 390 حامل مشروع مبتكر استفاد من دعم مالي لشركات ناشئة قناة النهار 05 مارس البويرة: بعد عودة الإستقرار للمنطقة..الحاج محفوظ يحول أرض الأجداد إلى إستثمار ناجح قناة النهار 07 مارس عبد العالي دروة: هذه شروط الإستفادة من منحة البطالة قناة النهار 22 فيفري شوفو حكايتي.. سفيان يروي قصته بالدموع: "كنت نرقد في لاكاج وندخل للحبس بلعاني باه نلقى وين نرقد" قناة النهار 22 فيفري تساؤلات: الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة .. ماذا حقق هذا القطاع قناة النهار 07 مارس جيجل: الثلوج تصنع أجمل اللوحات ببني محرز الباحث سكانها عن غاز المدينة قناة النهار 03 مارس غرداية: الدرك يطيح بنصّاب ويحجز 14 ملف إداري وشيكات بمتليلي أخبار الجزائر 20 فيفري