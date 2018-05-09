ملفات طالبي العمل ترمى في الشوارع بتيارت

تفاجأ، صباح أمس، عدد من المواطنين بعد أن عثروا على كميات كبيرة من الملفات مرمية في إحدى الزوايا القريبة من مسجد صلاح الدين الأيوبي وسط مدينة تيارت،

وقد تساءل الكثير من هؤلاء عن سبب رمي مصالح بلدية تيارت لتلك الملفات التي تحتوي على نسخ من الوثائق وهويات عدد من طالبي المشاركة في مسابقات التوظيف أو طلب العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، وسط تخوف من أن يتم استغلال تلك الوثائق،

لاسيما نسخ بطاقات التعريف الوطنية لأغراض مشبوهة قد تضر بأصحابها، الأمر الذي جعل السلطات المعنية تسارع إلى جمع تلك الوثائق فور إبلاغها، وقد علمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن «مير» بلدية تيارت قد فتح تحقيقا لمعرفة المتسببين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.