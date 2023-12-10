ملفات كثيرة.. الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس، مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع عروضا حول وضعية صوامع تخزين الحبوب، مصنع الإسمنت بالجلفة، ومشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيّض.

كما تم متابعة مشروعي إنجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي”، والخط المنجمي للسكة الحديدية: بشار –تندوف –غارا جبيلات. إضافة إلى وضعية محطات تحلية مياه البحر، ودراسة معطيات توازن تموين الأسواق الوطنية.