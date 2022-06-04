ملفات هامة على طاولة مجلس الوزراء غدا

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري. وكذا شروط منح الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية.

كما يتناول الاجتماع، عروض تخص إنشاء بنك الإسكان، ومتابعة مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج. ومدى تقدم مشروع انجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

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