ملفك مطابق أم غير مطابق؟.. وزارة التربية تفصل في وضعية ملفات مسابقة توظيف الأساتذة

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الخميس، بيانا صحفيا، طمأنت فيه مترشحي مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025، بخصوص وضعية ملفاتهم المودعة عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك بعد تسجيل عدة انشغالات تتعلق بفهم العبارات المعتمدة في نتائج دراسة الملفات.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية أنه تبعا للانشغالات المسجّلة لدى مصالحها بخصوص مترشحي مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات في المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائي، المتوسط والثانوي بعنوان سنة 2025، أن عملية التسجيل وإيداع الوثائق تمت إلكترونيا وحصريا عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات خلال الفترة الممتدة من 16 ديسمبر 2025 إلى غاية 6 جانفي 2026.

وحرصا على تنوير المترشحين وطمأنتهم بشأن وضعية ملفاتهم المودعة، بيّنت الوزارة أن العبارات المعتمدة على المنصة الرقمية. والتي تظهر كرد على الطلب الإلكتروني للمترشح، تحمل الدلالات التالية:

فعبارة “ملف مطابق” تعني أن الملف قد تمّت دراسته وقبوله من قبل اللجنة المكلفة بمديرية التربية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف. ويعدّ صاحبه مقبولا في هذه المسابقة ومعنيا بإجراء المقابلة الشفهية.

أما عبارة “ملف غير مطابق” فتعني أن الملف لم يستوف الشروط القانونية المطلوبة للتوظيف بعد دراسته من قبل اللجنة المختصة. ويمكن للمترشح المعني تعديل ملف ترشحه إلكترونيا عبر تصحيح البيانات المحجوزة و/أو إعادة رفع الوثائق الثبوتية عبر المنصة، ليُعاد دراسة ملفه من جديد.

فيما تشير عبارة “قيد الدراسة” إلى أن الملف لا يزال في انتظار الدراسة والمعالجة من قبل اللجنة المختصة. نظرا للعدد الكبير للمترشحين وحرصها على إيلاء جميع الملفات العناية اللازمة حفاظا على حقوق الجميع.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن آخر أجل لدراسة الملفات يبقى مرتبطا بانتهاء اللجان المكلفة بمديريات التربية من دراسة وإعادة دراسة جميع الملفات. على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين المقبولين والمعنيين باجتياز المقابلة الشفهية الخاصة بهذه المسابقة.