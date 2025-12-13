ملفوفة حول أجساد نساء.. الإطاحة بـ 6 مهربين وحجز كمية من الأنسولين بغليزان

تمكنت مصلحة البحث والتحري بولاية غليزان من تفكيك شبكة دولية للتهريب والمتاجرة غير الشرعية بالأدوية، تتكون من 05 نساء من جنسية جزائرية ومواطن من جنسية أجنبية، كما تم حجز كمية معتبرة من دواء الأنسولين الموجه خصيصا لمرضى السكري.

وحسب بسان لمصالح الدرك، تعود حيثيات هذه العملية النوعية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي لزرق. بخدمة خارجية بتوقيف مركبة تحمل ترقيم أجنبي، و بعد التفتيش الأولي تم العثور على كمية معتبرة من أقلام الأنسولين. مخبأة داخل حقائب، ليتم توقيف السائق و 03 نساء كانوا برفقته واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد التفتيش الدقيق للسيارة وركابها، تم العثور على كمية إضافية من الأنسولين كانت مخبأة بإحكام داخل أحزمة قماشية. ملفوفة حول أجساد النساء الثلاث، كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية إضافة إلى المركبة المستعملة في عملية التهريب.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة، أسفرت التحريات المعمقة عن تحديد هوية إمرأتين متورطتين ضمن أفراد الشبكة. حيث تم تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة و توقيفهما، وعلى إثر تفتيش منزل المشتبه فيهما تم حجز كمية أخرى من أقلام الأنسولين وعلب كانت مجهزة لإعادة تعبئتها بغرض بيعها لاحقا، كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة.

