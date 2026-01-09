ملف إيثان مبابي… بين اهتمام الجزائر وخيار فرنسا

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يواصل تحركاته الهادئة لكن الطموحة في ملف مزدوجي الجنسية، وهذه المرة باسم ثقيل وقادر على إشعال الشارع الكروي.

فحسب ما كشفه موقع فوت ميركاتو نقلًا عن صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن “الفاف” قامت مؤخرًا بالاتصال بإيثان مبابي، الشقيق الأصغر للنجم العالمي كيليان مبابي، من أجل إقناعه بحمل قميص المنتخب الوطني الجزائري مستقبلًا.

إلى غاية الآن إيثان مبابي (19 سنة)، متوسط ميدان نادي ليل الفرنسي، يمتلك أصولًا جزائرية من جهة والدته فايزة العماري، فيما وُلد والده ويلفريد مبابي في مدينة دوالا بالكاميرون.

هذا المعطى يفتح الباب قانونيًا أمام اللاعب لتمثيل “الخضر”، خاصة أنه لم يخض إلى حد الآن أي مباراة رسمية مع المنتخب الفرنسي، لا مع الأكابر ولا مع الفئات الشبانية.

غير أن المعطيات الحالية تشير إلى أن إيثان يُفضل، في الوقت الراهن، خيار المنتخب الفرنسي، بدافع الحلم المشروع في اللعب إلى جانب شقيقه كيليان، قائد “الديكة”، وهو حلم يراود الكثير من اللاعبين في مثل سنه. ورغم تلقيه استدعاءات سابقة مع المنتخبات الفرنسية الشابة، إلا أنه لم يُسجل أي مشاركة رسمية حتى الآن.

بعد تكوينه في باريس سان جيرمان ولعبه سابقًا إلى جانب شقيقه في الفريق الأول، اختار إيثان خوض تجربة جديدة مع نادي ليل خلال صيف 2024.

تشير التقارير إلى أن إيثان مبابي يحافظ على علاقة جيدة مع بعض لاعبي المنتخب الجزائري، وعلى رأسهم عيسى ماندي، زميله في ليل.

كما أبدى اهتمامًا واضحًا بنتائج “الخضر” في كأس أمم إفريقيا الجارية، خاصة بعد نجاح “الفاف” مؤخرًا في استمالة لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، والذي بات الحارس الأساسي للمنتخب الوطني.

ولم يمر تواجد إيثان مبابي في المغرب دون انتباه، حيث حضر نهاية ديسمبر الماضي مباراة ضمن “الكان” بين الكاميرون وكوت ديفوار، رفقة والده وشقيقه، في خطوة فتحت باب التأويلات ورفعت من منسوب التشويق حول مستقبله الدولي.

الفاف تزرع اليوم… وتحصد غدًا؟

ومع اقتراب كأس أمم إفريقيا 2027، ومشاركة الجزائر المنتظرة في كأس العالم 2026، يبدو أن الاتحاد الجزائري يلعب على المدى المتوسط، دون استعجال، على أمل تغيير المعطيات مستقبلاً.

فبعد “رهان زيدان”، هل ينجح “رهان مبابي”؟ الملف لا يزال مفتوحًا… والقرار بيد اللاعب، لكن المؤكد أن اسم إيثان مبابي بات اليوم ضمن دائرة اهتمام “الخضر”، في قصة قد تحمل مفاجآت كبيرة في قادم السنوات.