ملف الأفارقة بالجزائر يفضح “الأمنيستي” و”هيمون رايتس”

لاتزال الحملة المغرضة التي أطلقتها مختلف الهيئات الدولية، لضرب الجزائر، عن طريق ملف ما يعرف بالمهاجرين الافارقة.

ففي اقل من اسبوع تضاربت الارقام بين “الأمنيستي” و”هيومن رايتس ووتش”، التي عمدت رفع عدد الافارقة المرحلين الى 3 الاف.

“الامنيستي” التي ادعت في تقرير ها اهمال مايقارب ألفي لاجئ افريقي على الحدود بدول الساحل.

الامر الذي يدفع الى التساؤل عن ما مدى التزام الهيئتين في القيام بإعداد تقاريريها في ترحيل الافارقة من الجزائر.

رئيسة الهلال الأحمر أكدت لـ “النهار أونلاين”، في تصريح سابق، أن إعادة اللاجئين الافارقة الى بلدانهم جاء بطلب من المسؤولين الافاقة بالتنسيق مع الجزائر.

وكانت الجزائر بموجب اتفاقياتها مع دول الساحل وإفريقيا، فتحت حدودها للاجئين من مختلف الجنسيات الافريقية نتيجة الصراعات التي عرفتها بلدانهم.