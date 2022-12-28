ملف الإحتراف في كرة القدم على طاولة الحكومة

قدم اليوم الأربعاء وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عرضا حول وضعية الإحتراف في مجال كرة القدم خلال الاجتماع الدوري للحكومة.

كما كشف الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، آفاق الإصلاحات التي سيتم اتخاذها ضمن الآلية الرامية للارتقاء به.

وذلك إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب الإطار التنظيمي الجديد لنظام منح رخصة النادي المحترف.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد صادق مؤخرا على الإطار التنظيمي الجديد لرخصة النادي المحترف.