ملف البوشي قريبا امام محكمة الجنايات يوم 7 جانفي المقبل

برمجة محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء ملف قضية كمال شيخي المدعو البوشي رفقة 5 متهمين اخرين و التي تتعلق بتهريب المخدرات الصلبة المعروفة بالكوكايين يوم 7 جانفي المقبل.

ويتابع في قضية الحال كل من كمال شيخي المدعو البوشي رفقة ايضا عدد من افراد عائلته اخوته ويتعلق الامر بكل من ” ش.ن”,و “ش.م” ،و كذلك متهمين اخرين من بينهم شريكه كل من “م.ن” ، “ب.ع”,و “ش.ر”، الى جانب كل من شركات البوشي للحوم و تتعلق ب ذات المسؤولية المحدودة سارل دنيا سيت ،و كذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة سارل امازون

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق ب جناية تسيير و تنظيم و تمويل جماعة ارهابية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية بغرض الشراء قصد البيع و التخزين و الشحن ،ونقل عن طريق العبور و نقل و استيراد بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة و مؤثرات عقلية في اطار جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية ،و جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات و العائدات الإجرامية و نقلها بغرض إخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع ،و إكتساب الممتلكات و حيازتها مع العلم انها تشكل عائدات إجرامية

وللاشارة سبق و ان تم إحالة ملف البوشي و متهمين آخرين بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 من قبل قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء للمحاكمة طبقا للقانون على ضوء ما اسفر عليه التحقيق .

و حسب ما صرحت به هيئة دفاع كمال شيخي للنهار المتمثل في الاستاذ المحامي عمراني زهير ان هذه المحاكمة تاتي بعد طول انتظار و قيام هيئة دفاعه بالعديد من المراسلات للجهات القضائية.

و للاشارة كمال شيخي رفقة اخوته و شريكه و متهمين اخرين اثنين متواجدين رهن الحبس المؤقت في هذه القضية منذ تاريخ 9 جوان 2018 .