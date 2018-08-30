ملف التلاعب بتأشيرات المجاملة للحج أمام نيابة ميلة

أحالت شرطة ميلة، الملف الثاني لفضيحة تأشيرات المجاملة ، على وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

و تورط في القضية ثمانية أشخاص ، من بينهم منتخبة وصاحب وكالة معتمدة و أخرى وهمية ، هاته الأخيرة التي إحتالت على 90 حاجا .

وقد جمعت الوكالة السياحية الوهمية قرابة 6 ملايير سنتيم

وقد وجهت للمتهمين ، تهمة النصب والإحتيال ومخالفة التنظيم و التشريع المعمول به في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

وتجدر الاشارة أن محكمة ميلة شهدت تعزيزات أمنية كبيرة .