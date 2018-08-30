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ملف التلاعب بتأشيرات المجاملة للحج أمام نيابة ميلة

أخبار الجزائر
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ملف التلاعب بتأشيرات المجاملة للحج أمام نيابة ميلة
بقلم سفيان بوعون

أحالت شرطة ميلة، الملف الثاني لفضيحة تأشيرات المجاملة ، على وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

و تورط في القضية ثمانية  أشخاص ، من بينهم منتخبة وصاحب وكالة معتمدة و أخرى وهمية ، هاته الأخيرة التي إحتالت على 90 حاجا .

وقد جمعت  الوكالة السياحية الوهمية  قرابة 6 ملايير سنتيم

 وقد وجهت للمتهمين ، تهمة النصب والإحتيال ومخالفة التنظيم و التشريع المعمول به في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
وتجدر الاشارة أن محكمة ميلة شهدت  تعزيزات أمنية كبيرة .

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