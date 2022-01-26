ملف الجنرال الهارب بلقصير وزوجته وولاة ووزراء في غرفة الاتهام وهذه هي التهم التي تلاحقهم

أحال قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، ملف الجنرال الهارب “الغالي بلقصير” على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، للفصل فيه الأسابيع المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة ل” النهار” أن القضية المتابع فيها المتهم قائد الدرك الوطني سابقا “بلقصير”. تتعلق بوقائع فساد ذات طابع جزائي. جرى التحقيق بشأنها بمحكمة سيدي امحمد، لتورط المتهم الفار في نهب العقار بولاية تيبازة. من خلال تحويل ممتلكات ذات طابع فلاحي بعاصمة الولاية واستغلالها بطريقة غير قانونية. على غرار وقائع الفساد التي طالت ميناء جيجل بتواطؤ الوالي آنذاك” فار بشير”.

كما يتواجد في ملف القضية حسب ذات المصادر، زوجة بلقصير المتهمة الهاربة ” فتيحة بوخرس” رئيس مجلس قضاء تيبازة سابقا. فضلا إلى الوالين السابقين لولاية تيبازة كل من عبد القادر العياضي. وعبد القادر بوعزقي الموقوفين لسبب آخر والمتهم الموقوف “فار بشير” والي جيجل سابقا.

كما وجه الاتهام في القضية أيضا إلى المتهمين الاطارين السابقين بوزارة المالية كل من “دربال يونس”. والمتهم “خ.اعمر” بصفته مدير أملاك الدولة لوزارة المالية وقت ارتكاب الوقائع.

كما جرت التحقيقات في قضية نهب العقار بتيبازة، كل من الوزير السابق عمار غول.

وحسب ذات المصادر فإن الملف وبعد الاطلاع عليه ستفصل بشأنه غرفة الاتهام. ومنه يُحال على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء او على القطب الجزائي المالي والإقتصادي المتخص بمحكمة سيدي أمحمد.

كما وجه للجنرال الهارب “بلقصير” ومن معه تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءةاستغلال الوظيفة. إستغلال النفوذ، منح امتيازات غيرمبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال.

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