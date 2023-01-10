ملف السيارات.. هذه أوّل علامة تتحصل على رخصة مؤقتة للإستيراد

نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكapoce مصطفى زبدي عبر حسابه في الفيسبوك أوّل علامة سياراة تتحصل على رخصة مؤقتة للإستيراد.

وكشف رئيس حماية المستهلك عن أوّل علامة تتحصل على رخصة مؤقتة للاستيراد كما وعد سابقا عبر منشور له “تسليم إثنين 2 من الرخص المؤقتة لاستيراد السيارات بداية الأسبوع القادم.”

وحسب رئيس منظمة حماية المستهلك “شيري.. هي أوّل علامة تتحصل على رخصة مؤقتة للاستيراد.”

وكان مصطفى زبدي قد أوضح في منشور سابق له أن رخصتين من الرخص المؤقتة تمس العلامتين المعنيتين عالميتين، واحدة أسيوية والأخرى أوربية. بالإضافة إلى رخصة مؤقتة لدراجة نارية من علامة أوربية.