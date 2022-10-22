ملف السيارات ووكلاء المركبات على طاولة الحكومة غدا

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع هامة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية خلال الإجتماع سيتم تقديم عرضا يخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكـلاء المركبات الجديدة. كما سيتناول مشروعي قانونين حول ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

وفي إجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا سيقدم عرضا حول مشـروع المستشفـى الجزائري القطري الألماني. ايضا عرض حول مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة. وسيناقش الإجتماع برنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطني.