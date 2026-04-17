ملف اللاجئين الصحراويين في صلب محادثات عطاف مع المفوض الأممي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، محادثات ثنائية مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جاء على هامش مشاركته في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وخلال هذا اللقاء، جدّد الوزير أحمد عطاف تهانيه لـ برهم صالح بمناسبة توليه مهامه على رأس المفوضية السامية مع مطلع السنة الجارية، مؤكدًا دعم الجزائر له في الاضطلاع بمهامه النبيلة.

كما استعرض الطرفان مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والمفوضية السامية، لاسيما البرامج الموجهة لفائدة اللاجئين الصحراويين.

وبحثا التحديات المتزايدة التي تؤثر على قدرات المفوضية في التكفل بقضايا اللاجئين عبر مختلف أنحاء العالم.