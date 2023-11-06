ملف المهاجرين أبرز المحاور.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الفرنسي

استقبل، أمس الأحد، وزير الداخلية، ابراهيم مراد، نظيره الفرنسي جيرالد درمانان، في العاصمة.

وحسب ما نشره وزير الداخلية الفرنسي على حسابه الرسمي “X”، فإن اللقاء، تناول عدة قضايا تهم الطرفين.

كما أشار درمانان، إلى أن خلال الاجتماع، تطرق الطرفان إلى قضايا الجريمة المنظمة، والمخدرات، والمهاجرين، والأمن المدني.

وشكر، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على استقباله أمس الأحد في العاصمة. وهذا بعد طلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أن اللقاء كان فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين. وحمل وزير الداخلية الفرنسي للرئيس تبون، رسالة الود والاحترام، من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .

كما شكر الرئيس تبون، على العمل الذي تقوم به الجزائر وفرنسا، خاصة ما تعلق بالمجال الثنائي الذي يجمع البلدين على مستوى الداخلية، الأمن المدني، قضايا الهجرة، والشرطة القضائية .