ملف شخصي مذهل لملكة جمال أمريكا 2024

تم اختيار ماديسون مارش، وهي شقراء تبلغ من العمر 22 عامًا وملازم ثاني في قوات الجيش الأمريكي. ملكة جمال أمريكا في 14 جانفي، بعد أن كانت ملكة جمال كولورادو.

شغوفة بالطيران منذ الطفولة، حصلت ماديسون مارش على رخصة الطيران في سن السادسة عشرة. تخرجت في الفيزياء الفلكية، كما درست العلوم السياسية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وقالت في مقابلة نقلتها المسابقة عبر موقع إنستغرام “أنا سعيدة للغاية. لأنني تمكنت من تمثيل النساء اللاتي يستطعن ​​كسر الصور النمطية”.

كما تتمتع ملكة جمال أمريكا 2024 الجديدة، ماديسون مارش، بمظهر فريد إلى حد ما. وهي طالبة في جامعة هارفارد، وتستعد أيضًا لتصبح طيارة مقاتلة.