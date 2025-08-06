ملف شركة الخطوط الجوية الداخلية..سعيود يترأس اجتماعا مهما

ترأس وزير النقل،السعيد سعيود اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا خصص للوقوف على مدى جاهزية قطاع النقل لإنجاح فعاليات معرض التجارة البينية. الإفريقية 2025.

وحسب بيان للوزارة تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقني مفصل حولوضعية الحظيرة المخصصة لاستقبال الوفود والعارضين،عدد الحافلات المسخرة ونسبة جاهزيتها. القدرة الاستيعابية للحظيرة.و مخطط النقل ومخطط السير. وكذا مدى تقدم مشروع تطبيق إلكتروني خاص بالنقل. يُرتقب إطلاقه قريبًا لتسهيل تنقلات العارضين والمشاركين.

كما تم التطرق إلى الظروف التنظيمية داخل مطار الجزائر الدولي. والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية دخول واستقبال الضيوف القادمين من داخل وخارج القارة.

وفي هدا السياق ، أسدى الوزير تعليمات صارمة وواضحة، شدّد فيها وجوب تمثيل الجزائر في أبهى صورة خلال هذا الحدث القاري الهام. توفير حافلات جديدة. مريحة.وذات جودة عالية تليق بضيوف الجزائر. و تسخير طواقم مدربة تُجيد الاستقبال، التوجيه، والمرافقة.إضافة إلى التنسيق التام بين كل الهيئات المعنية. وتعبئة شاملة لكافة الموارد البشرية واللوجستية لإنجاح التظاهرة.

وأكد الوزير أن إنجاح هذا الموعد الإفريقي مسؤولية جماعية تتطلب التجند الكامل. بما يُجسد رؤية رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون في جعل الجزائر قطبًا محوريًا للتكامل و شرك الخطوط الجوية الجزائرية

كما تم التطرق إلى ملف إنشاء ووضع حيز الخدمة شركة الخطوط الجوية الداخلية. حيث نوه الوزير بضرورة تسريع الإجراءات لتسهيل ودعم الرحلات الجوية. خاصة نحو الجنوب تنفيذا صارما لتعليمات رئيس الجمهورية.