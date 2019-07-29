ملف عدل 1 سيطوى نهائيا أواخر شهر سبتمبر بإستثناء ولاية واحدة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود خلال إشرافه رفقة والي البليدة على توزيع مفاتيح 744 وحدة سكنية صيغة عدل 1

على المستفدين بمقر الولاية بحضور السلطات الولائية والأمنية العسكرية، أنه سيتم اليوم الخميس القادم توزيع 1000 شهادت تخصيص صيغة عدل1

على عائلات بولاية تيزي وزو، كما سيتم توزيع في نفس اليوم 3000 شهادة تخصيص عدل1 بحي بير النسا بولاية سطيف،

مؤكدا أنه تم توزيع خلال شهرين الأخيرين 12 آلاف وحدة سكنية صغة عدل1، وأن ملف عدل1 سيتم غلقه نهائيا آواخر شهر سبتمبر القادم،

كاشفا أنه بإستثناء ولاية بجاية على إعتبار أن هناك مشروع كبير به 16 ألف وحدة سكنية ستتأخر بعض الأشهر لأن بها أشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية لم تنتهي بعد،

كما كشف الوزير أن شهر أوت القادم سيشهد توزيع عدد كبير من سكنات في بعض الولايات من صيغة عدل 1 ،

كما كشف ذات المتحدث أن هناك متابعة جدية من طرف وزارة السكن لمتابعة أشغال إنجاز سكنات وإلزام المقاول على إحترام دفتر شروط

وأنه في حالة وجود سكنات فيها عيوب فإن الوزارة ستتدخل، كما بلجود أن تقرير وصلته حول تصرفات بعض المقاولين يطلبون من المواطنين

دفع زيادات مالية وهي غير قانونية، طالبا من المواطنين التبليغ عن تلك التجاوزات وأن الوزارة ستتخد الإجراءات القانونية ضدهم