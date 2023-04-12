ملف فساد جديد يعيد الطيب لوح مجدّدا أمام القضاء

من المنتظر ان يحيل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قريبا ملف فساد جديد. يتابع فيه وزير العدل السابق الطيب لوح. بعد أن استمع اليه قاضي التحقيق في الموضوع في قضية التلاعب بالسكنات الوظيفية. المخصصة لموظفي عدة وزارات التي مولها صندوق الوطني. لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPos التابع لوزارة العمل .

و يتابع الطيب لوح المسجون و المدان بعقوبات سالبة للحرية بعامين و3 سنوات حبس في قضيتي فساد حسب مصادر قضائية للنهار .أنه يتابع في ملف الحال بصفته وزيرا للعمل. وحسب ذات المصادر أنه يتواجد في هذا الملف في حالة إفراج. وهو القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد.

و يتابع لوح في هذه القضية رفقة متهمين آخرين بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 على غرار غراء اساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات المعمول بها.