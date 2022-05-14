ملف فضيحة القرن أمام محكمة جنايات البليدة في 5 جوان القادم

أفرجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء البليدة، عن ملف قضية مجمع الخليفة ومالكه عبد المومن رفيق خليفة الذي عرف نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة باسم “الغولدن بوي”.

وتم تحديد يوم 5 جوان المقبل للنظر في أوراق الملف، بعد سماع المتهم الرئيسي خليفة رفيق عبد المؤمن المتواجد بسجن الحراش من قبل النيابة العامة، وفقا للإجراءات القانونية وتبليغه بقرار الإحالة وقبول الطعن.

وجاء قرار إعادة فتح ملف بنك الخليفة، بعد قبول المحكمة العليا طعن النيابة وطعون 12 متهما في الأحكام الصادرة ضدهم بتاريخ 12 ديسمبر 2020 على نفس المجلس بتشكيلة مغايرة ليتقلَّص بذلك عدد المتهمين في المحاكمة الرابعة من 71 إلى 12 متهما في المحاكمة الأولى سنة 2007 التي كانت في غياب المتهم الرئيسي والمحاكمة الثانية سنة 2015 التي جرت بحضور المتهم الرئيسي بعد تسلمه من السلطات البريطانية.

وسيمثل المتهمون المتواجدون خارج أسوار السجون ماعدا خليفة رفيق عبد المومن الذي لايزال يقضي عقوبة 18 سنة سجنا نافذا.

وكان القضاء قد شرع في التحقيق في القضية سنة 2001، بعد اكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا بـ2.3 مليار دينار، أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه عبد المؤمن خليفة.

وخلفت قضية فضيحة بنك الخليفة آلاف الضحايا بين موظفين في امبراطورية الورق، وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بطالين، وبين زبائن للبنك اكتشفوا أن أموالهم المودعة لن تعود إليهم، رغم مرور أزيد من 15 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمين الـ 13 المحالين مجددا على المحاكمة متابعين بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات وعدم الابلاغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة متحصل عن جناية.