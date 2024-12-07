ملف مأساة غرق 5 تلاميذ بالبحر في الصابلات مُجددا أمام القضاء

من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة مجددا وبتاريخ 11 ديسمبر الجاري، ملف مأساة غرق 5 تلاميذ ابتدائي، بشاطئ متنزه الصابلات بالعاصمة والتي اهتز لها الرأي العام المحلي، يوم 11 ماي 2024.

أين تم تنظيم رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال، نُظمت الأولى من قبل دار الشباب الشهيد مزاري لحسن بلدية عين بوسيف. والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة أطفال متمدرسين.

هذا ويضم الملف 13 متهما للمتابعة القضائية من قبل نيابة محكمة حسين داي. تم فيها إيداع 6 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما وضع البقية ويتعلق الأمر بسبعة منهم إجراء الرقابة القضائية.

كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق في ترك طفل غير قادر على حماية نفسه وتعريضه للخطر في مكان غير خال من الناس. المؤدي إلى عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما مع كون الفاعل ممن تقع عليه مسؤولية رعايتهم.

بالإضافة إلى تهمة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر. بالانتهاك المتعمد والبين لواجب الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون.

حيثيات القضية

للتذكير، تعود حيثيات القضية، عندما تم “تنظيم رحلتين للنزهة، الأولى منظمة من طرف جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة 122 طفل متمدرس بالمدرسة الابتدائية زراري بلقاسم. والثانية مبرمجة من طرف دار الشباب الشهيد مزاري لحسن ببلدية عين بوسيف. لفائدة 69 طفلا متمدرس بالمدرسة الابتدائية محمدي محمد.”.

وفي حدود الساعة الثالثة بعد الظهر “تعرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، كان ضمن الرحلة الأولى، للغرق، حيث تم التدخل وإنقاذه”.

وفي نفس اليوم، وفي حدود الساعة السابعة مساء وبنفس المكان “تمكن أطفال كانوا ضمن الرحلة الثانية من النزول إلى شاطئ منتزه الصابلات للسباحة. أين تعرض 7 منهم للغرق، تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة، وقد تم إنقاذ اثنين منهم فيما توفي 5 أطفال”.

وأفضت التحقيقات عقب الحادث إلى وجود “إهمال وعدم مراعاة اللوائح والتنظيمات والإجراءات اللازمة لتنظيم مثل هذه النشاطات”.

بالإضافة إلى “عدم اتخاذ إجراءات الحماية والأمن اللازمين للحفاظ على السلامة الجسدية لهؤلاء الأطفال”.

هذا وقد خضع المتهمين في الملف للمحاكمة بمحكمة حسين داي، أين أصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالإدانة.