ملف مصنع أنابيب الغاز بتبسة على طاولة مجلس مساهمات الدولة خلال 3 أشهر

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه يتم حاليا دراسة مسألة إعادة إنعاش وبعث مصنع أنابيب الغاز TGT بتبسة.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه وفي إطار تنفيذ تعلميات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و المتعلقة بانعاش المؤسسات العمومية المتوقفة سيتم دراسة وضعية مصنع أنابيب الغاز TGT بتبسة ، الذي كان تابع للمجمع العمومي إيميتال.

وكان هذا المصنع ينتج 60.000 طن سنويا من الأنابيب الفولاذية وملحقات الربط قبل أن تحول ملكيته إلى البنك الجزائري الخارجي. في 1999 كبديل عن الديون المسجلة عليه لصالح هذا البنك.

وفي تعقيبه على وضعية هذه المؤسسة، أوضح زغدار أنه يتم حاليا دراسة مسألة إعادة إنعاش وبعث هذا المصنع من جديد. حيث تجري محادثات ومفاوضات مع البنك الجزائري الخارجي لدراسة هذه المسألة والوصول لحل نهائي ودائم بشأن هذا المصنع.

وأكد بأن الملف سيكون على طاولة مجلس مساهمات الدولة في غضون ثلاثة أشهر لايجاد حل نهائي لوضعيته سواء عن طريق شراكات مع مستثمرين وطنيين أو أجانب. مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن يبقى مصنع بهذا الحجم في هذه الوضعية”.