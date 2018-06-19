ملف “مغاربي” لإحتضان مونديال 2030 !!

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن كل من الجزائر، تونس والمغرب يدرسون فكرة تقديم ملف ثلاثي من أجل احتضان مونديال 2030.

وبعد فشل المغرب في الفوز بشرف تنظيم مونديال 2026، الترشح بملف ثلاثي يجمع “الجزائر، تونس والمغرب” سيرفع الحظوظ بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية للمرة الثانية في القارة السمراء.

كما أن قبول “الفيفا” للملف الثلاثي الأمريكي “المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا” قد يساهم في تقديم ملف ثلاثي لشمال إفريقيا.

وكان رئيس الفاف “خير الدين زطشي”، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الملفات المشتركة لديها حظوظ أكبر بشرف تنظيم المونديال، كما رحب بفكرة تنظيم “الجزائر، تونس، المغرب” هذه التظاهرة العالمية.