ملف هامل و16 مسؤولا قريبا في أروقة المحاكم

سيتم برمجة ملفات ثقيلة عدة متعلقة في قضايا فساد، في أروقة المحاكم قريبا.

كشفت مصادر للنهار، اليوم الأحد، أنه سيتم جدولة ملفات جد ثقيلة في المحاكم نهاية ديسمبر وبداية جانفي.

وتتعلق القضايا والملفات بقضية عبد الغني هامل و16 مسؤولا سابقا متهما في الملف نفسه.

وتشمل القضية كل من عبد الغني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران، عبد المالك بوضياف، بصفته واليا سابقا لوهران.

بالإضافة إلى محمد الغازي بصفته واليا سابقا للشلف، وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لتيبازة.

كما سيتم استدعاء أيضا مصطفى العياضي وموسلى غلاي بصفتهما واليين سابقين لتيبازة.

وبخصوص التهم الموجهة للمتهمين السالف ذكرهم، فتتمثل في منح والحصول على صفقات بالمخالفة للقانون، والحصول على مشاريع كبرى بغير حق.

بالإضافة إلى منح والحصول على مزايا غير مستحقة.