ملف 7 قناطير كوكايين البوشي أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قريبا

من المقرر أن تفصل غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري، في قضية المتهم الموقوف ” كمال البوشي” في قضية استيراد 7 قناطير من الكوكايين، المتابع فيها هو و 3 متهمين اخرين موقوفين.

ويتعلق الأمر بشقيقين اثنين لكمال البوشي” كل من المدعو ” ناصر” و”محمد” وشريك المتهم الرئيسي وقريبه في نفس الوقت المدعو ” نجيب”

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ “النهار اونلاين” فإن التحقيق في القضية انتهى منذ أشهر ويرجّح أن يتم برمجة قضية استيراد 7 قناطير كوكايين ، أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المقبلة.

كما أضافت ذات المصادر أن الإنابات القضائية الدولية التي أرسلت إلى عدة دول من بينها إسبانيا ، المكسيك ودبي، عادت سلبية، ولم تأتي بأي أثر في حق المتهم الرئيسي ” كمال البوشي”

وأفاد نفس المصدر أنه من المنتظر أن تتقدم هيئة الدفاع، المتأسسة في ذات القضية بطلبات أمام غرفة الإتهام، خاصة فيما يخص شقيقي المتهم الرئيسي ” ناصر ” و” محمد” والمتهم الثالث ” نجيب”، وهو ما ستفصل فيه ذات الهيئة القضائية، بعد المداولة في القضية.

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ،أصدر أوامر إيداع في حق ” صاحب شركة اللحوم المجمدة اضافة إلى شقيقين له، ومتهم رابع، بتاريخ 9 جوان 2018، عن تهم تتعلق بجناية جنايات استيراد وتصدير وتخزين المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة وتبييض الأموال، وهي التهم التي تمسك بإنكارها جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الرئيسي ” كمال البوشي”.