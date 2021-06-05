ملف 7 قناطير كوكايين البوشي أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قريبا

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ملف 7 قناطير كوكايين البوشي أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قريبا
بقلم ياسمينة دهيمي

من المقرر أن تفصل غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري، في قضية المتهم الموقوف ” كمال البوشي” في قضية استيراد 7 قناطير من الكوكايين، المتابع فيها هو و 3 متهمين اخرين موقوفين.

ويتعلق الأمر بشقيقين اثنين لكمال البوشي” كل من المدعو ” ناصر” و”محمد” وشريك المتهم الرئيسي وقريبه في نفس الوقت المدعو ” نجيب”

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ “النهار اونلاين” فإن  التحقيق في القضية انتهى منذ أشهر ويرجّح أن يتم برمجة قضية استيراد 7 قناطير  كوكايين ، أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المقبلة.

كما أضافت ذات المصادر أن الإنابات القضائية الدولية التي أرسلت إلى عدة دول من بينها إسبانيا ، المكسيك ودبي، عادت سلبية، ولم تأتي بأي أثر في حق المتهم الرئيسي ” كمال البوشي”

وأفاد نفس المصدر أنه من المنتظر أن تتقدم هيئة الدفاع، المتأسسة في ذات القضية بطلبات أمام غرفة الإتهام، خاصة فيما يخص شقيقي المتهم الرئيسي ” ناصر ” و” محمد” والمتهم الثالث ” نجيب”، وهو ما ستفصل فيه ذات الهيئة القضائية، بعد المداولة في القضية.

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ،أصدر أوامر إيداع في حق ” صاحب شركة اللحوم المجمدة اضافة إلى شقيقين له، ومتهم رابع، بتاريخ 9 جوان 2018، عن تهم تتعلق بجناية جنايات استيراد وتصدير وتخزين المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة وتبييض الأموال، وهي التهم التي تمسك بإنكارها جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الرئيسي ” كمال البوشي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1005249

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