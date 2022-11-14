ملف السيارات ورفع الاجور هذه أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء حيث تناول مشروعي قانونين يتعلق الأول بالقضاء العسكري. بالإضافة إلى الوقاية من الفساد باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.

كما تضمن جدول اعمال الإجتماع عروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت. و إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.

وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسة الجمهورية أسدى الرئيس تبون الحكومة أوامر منها نشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات. وذلك على أن يتم نشر دفتر الشروط يوم الخميس القادم.

كما امر رئيس الجمهورية الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية الخاصة برفع الأجور. بالإضافة إلى بالتحضير للنصوص التطبيقية الخاصة برفع منح التقاعد. كما أسدى أوامر بتحضير النصوص التطبيقية الخاصة برفع قيمة منحة البطالة.

وأكد الرئيس تبون في ذات الإجتماع على أن يتم الشروع في صبّ الزيادات المالية بدايةً من جانفي المقبل مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية.

اما بخصوص قانون القضاء العسكري أمر رئيس الجمهورية بإثراء هذا المشروع مشددا على مراعاة خصوصية المهام التي يشملها القانون وما تقتضيه من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة. وعلى ان يتضمن مشروع القانون تقييد أيّ تصريح لوسائل الإعلام في القضايا ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني وتَهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع.

رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بإثراء مشروع قانون استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة

ومن بين مخرجات الإجتماع أوامر بإيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لاستعادة الأموال المنهوبة. مع بانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد واعتماد آليات بسيطة مُباشِرة بعيدا عن التعقيدات

هذا وشدد رئيس الجمهورية على أن القانون فوق الجميع وأن حماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة. وأيضا إستمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد مهما كانت امتداداته.

أما بالنسبة للجماعات المحلية امر رئيس الجمهورية وزير الداخلية بالنزول إلى الميدان في ولاية تيسمسيلت والاستماع عن كثب للمنتخبين المحليين. مع مراعاة خصوصية ولاية تيسمسيلت التي تحتاج إلى تنمية شاملة وفك العزلة وإعادة بعث مختلف المشاريع المجمّدة.

كما امر الرئيس تبون بإزالة كل العقبات أمام المشاريع الحيوية للمواطن ورفع حصة الولاية من السكنات الريفية وبعث مشاريع واستثمارات عمومية. والعمل على خلق مناصب شغل جديدة من شأنها التخفيف من حدّة البطالة في تيسمسيلت.

وأسدى الرئيس تبون تعليمات تضمنت العمل على ازدواجية الطرقات لتسهيل التنقل خصوصا نحو محوري تيارت والعاصمة.