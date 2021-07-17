ملكة الجمال وحيدة قروج تدخل القفص الذهبي

احتفلت ملكة جمال التراث الافريقي لسنة 2019، الجزائرية وحيدة قروج، بحفل زفافها أمس الجمعة.

وتميز حفل زفاف قروج، بارتدائها لمختلف الأزياء التقليدية التي تمثل العديد من المناطق عبر الجزائر.

ويعد هذا الزواج، الثاني لوحيدة قروج، حيث كانت متزوجة من قبل وانفصلت، ولها طفلة تدعى “نجوى”.

يذكر إن وحيدة قروج، خضعت لعملية جراحية منذ فترة قصيرة، تمثلت في نزع كيس مائي من بطنها، أين تكللت العملية بالنجاح.

وكانت وحيدة قروج، قد حلت ضيفة على تلفزيون “النهار”، قبل زواجها، أين صرحت بأنها عرفت زوجها “أنيس” صدفة، وإبنتها هي من اختارته.

كما تحدثت وحيدة عن طليقها، والذي توفي منذ فترة، مؤكدة إن علاقتهما كانت جيدة بعد الطلاق، وأكدت إنها لن تنسى أبدا وقوفه معها.